        Суспільство

        На Донеччині через удар РФ пошкоджено шахту, почалося затоплення

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 17:47
        Шахта "Добропіллявугілля-видобуток" / Фото ілюстративне: Добропілля Online
        Шахта "Добропіллявугілля-видобуток" / Фото ілюстративне: Добропілля Online

        У ніч на 8 серпня російські війська обстріляли територію шахти поблизу Добропілля на Донеччині. У результаті було пошкоджено підстанцію потужністю 110 кВт, що призвело до знеструмлення та початку затоплення копальні.

        Про це повідомив народний депутат і голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

        Реклама

        За його словами, обстріл стався на території шахти державного підприємства “Добропіллявугілля-видобуток”.

        “Ситуація на підприємстві критична. Йде загазування, а головне — затоплення копальні. Ймовірніше за все шахта Добропільська, її лави, зокрема, недавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, для регіону”, — зазначив Волинець.

        На момент аварії під землею перебували дев’ятеро шахтарів — усіх вивели на поверхню.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини