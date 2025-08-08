На Донеччині через удар РФ пошкоджено шахту, почалося затоплення

У ніч на 8 серпня російські війська обстріляли територію шахти поблизу Добропілля на Донеччині. У результаті було пошкоджено підстанцію потужністю 110 кВт, що призвело до знеструмлення та початку затоплення копальні.

Про це повідомив народний депутат і голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, обстріл стався на території шахти державного підприємства “Добропіллявугілля-видобуток”.

“Ситуація на підприємстві критична. Йде загазування, а головне — затоплення копальні. Ймовірніше за все шахта Добропільська, її лави, зокрема, недавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, для регіону”, — зазначив Волинець.

На момент аварії під землею перебували дев’ятеро шахтарів — усіх вивели на поверхню.