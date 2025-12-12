Росіяни понад шість годин били дронами по вугільній шахті: зафіксовано 18 влучань, є поранені

У ніч на 12 грудня російські військові понад шість годин били безпілотниками по державній вугледобувній шахті. Зафіксовано близько 18 влучань по об’єкту, на місці спалахнула пожежа. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

“Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння”, — йдеться в повідомленні.

Через нічну атаку в Одеській області без світла залишаються понад 90 тисяч споживачів. Критична інфраструктура регіону заживлена від генераторів. Тривають відновлювальні роботи.

В усіх регіонах продовжують діяти графіки відключень. Найважча ситуація зберігається у прикордонних та прифронтових областях, де енергетики залежать від дозволів військових.