Затоплення шахти “Інгульська” на Кіровоградщині: знайшли тіло гірника, який зник тиждень тому

У Кіровоградській області шахти “Інгульська” знайшли тіло одного з гірників, який знак після затоплення 11 листопада. Ще одного працівника підприємства шукають.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Тіло загиблого гірника підіймають на поверхню, аварійно-пошукові роботи не припиняються.

Нагадаємо, 11 листопада на шахті “Інгульська” на Кіровоградщині у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.

Відомо, що на дільниці перебували четверо працівників ПП “Світекс”: двом із них вдалося самостійно вийти з аварійної зони і їх вдалось підняти на поверхню. Зв’язок зі ще двома гірниками було втрачено. Як повідомляв директор Інгульської шахти Євген Хворостовський, чоловіки працівники криворізької підрядної організації.