Рада підтримала перейменування копійки на шаг

Сьогодні, 18 грудня, депутати Верховної Ради в першому читанні проголосували за перейменування “копійки” на “шаг”.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рішення про перейменування підтримали 264 парламентарі.
“НБУ заявляє що майже 14 млрд монет зараз є в обігу в Україні. Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети “50 шагів” ще певний час (3-4 роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше ніж 1 гривня”, — написав Железняк.
За словами нардепа, щоб прийняти рішення в цілому по законопроєкту про перейменування “копійки” на “шаг”, Рада почала дискусію про призначення ще одного пленарного засідання в цьому році на 27 грудня. Пропозиція набрала 241 голос.
Нагадаємо, у вересні минулого року НБУ після дослідження історії українського грошообігу ініціював перейменування розмінної монети. Фахівці дійшли висновку, що назва “копійка” — це символ московської окупації, а “шаг” зможе повернути українським монетам власну ідентичність.
Як заявляв голова Національного банку Андрій Пишний, “шаги” перебуватимуть в обігу паралельно з копійками, а на виготовлення нових монет не буде додаткових витрат.