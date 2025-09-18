        Економіка

        НБУ з жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 07:16
        читать на русском →
        Монети номіналом 10 копійок / НБУ
        Монети номіналом 10 копійок / НБУ

        Національний банк України оголосив про поступове виведення з обігу монет номіналом 10 копійок.

        Про це йдеться у прессрелізі НБУ.

        Регулятор підкреслив, що монети залишаються законним платіжним засобом, тому торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки й надалі зобов’язані їх приймати під час розрахунків.

        Реклама
        Реклама

        Водночас з 1 жовтня банки більше не видаватимуть 10 копійок під час готівкових операцій. Нацбанк також припинить карбування та підкріплення кас цими монетами. Потрапляючи до банків, вони вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації.

        У Нацбанку пояснили, що таке рішення пов’язане зі зменшенням попиту на дрібні розмінні монети та дозволить скоротити витрати держави на їхнє виготовлення, обробку, транспортування та зберігання.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини