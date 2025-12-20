Росія готується до можливої агресії проти Польщі і країн Балтії вже у 2027 році — Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що є принциповим противником будь-яких територіальних поступок Росії в обмін на мир, навіть якщо йдеться про фінансову допомогу на відновлення. Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

Коментуючи можливі домовленості між США та Росією, Буданов повідомив, що, за наявною у ГУР інформацією, сторони обговорюють спільне освоєння арктичного шельфу. За його словами, Росія володіє значними природними ресурсами, але не має достатніх технологій для їх видобутку.

Також Буданов підтвердив, що роль Північної Кореї у війні проти України не зменшилася. За його словами, КНДР продовжує постачання боєприпасів Росії, а на її території перебуває близько 8,5 тисяч військових із бригад спецпризначення, які не беруть участі у відкритих бойових діях, але залучені до артилерійських ударів і роботи з безпілотниками в межах обміну досвідом. Ще близько тисячі північнокорейських військових перебувають у Курській області.

Оцінюючи загрози для Європи, керівник ГУР заявив, що Росія скоригувала свої плани і може бути готовою до прямої агресії проти країн Балтії вже у 2027 році, тоді як раніше йшлося про 2030-й. Польща, за його словами, наразі розглядається Росією як ціль для ударів без подальшої окупації.

Буданов також наголосив на критичній залежності України від Сполучених Штатів у питаннях супутникової розвідки та раннього попередження про балістичні загрози. Водночас він зазначив, що припинення безоплатного доступу до частини розвідданих не було б фатальним, однак блокування комерційних контрактів із американськими компаніями стало б критичним.

Говорячи про внутрішні проблеми, очільник ГУР назвав найбільшою помилкою України провалену медійну кампанію, яка, за його словами, суттєво вдарила по процесу мобілізації. На запитання про можливу участь у президентських виборах Буданов відповів, що наразі не розглядав такого сценарію.