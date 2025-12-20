На Львівщині у ДТП за участі трьох авто загинув водій

19 грудня близько 8:00 у селі Гуменець Львівського району на автодорозі «Львів–Пустомити–Меденичі» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, повідомляє Поліція Львівщини.

Смертельна аварія на трасі біля Львова: зіткнулися Daewoo, Audi та Volkswagen / Фото: Нацполіція

За попередніми даними правоохоронців, 23-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Audi E-tron під керуванням 26-річного львів’янина. Після цього з Audi зіткнувся Volkswagen Passat, який рухався позаду в тому ж напрямку, за кермом якого перебував 39-річний житель Львова.

Унаслідок зіткнення водій Daewoo Lanos від отриманих травм загинув на місці події. Водій Audi зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.