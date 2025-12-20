        Спорт

        Джошуа нокаутував Джейка Пола в Маямі, блогер заявив про перелом щелепи

        Сергій Бордовський
        20 Грудня 2025 12:21
        У Маямі на арені Kaseya Centre відбувся поєдинок у надважкій вазі між колишнім чемпіоном світу з Великої Британії Ентоні Джошуа та американським блогером і боксером Джейком Полом. Запланований на вісім раундів бій завершився достроково — Джошуа впевнено контролював хід поєдинку від перших хвилин.

        У четвертому раунді Пол неодноразово опинявся на настилі рингу, однак рефері не поспішав фіксувати нокдауни. Вже в п’ятому раунді американець двічі побував у повноцінному нокдауні, а в шостому Джошуа поставив крапку, відправивши суперника в нокаут.

        Ця перемога стала для Джошуа першою після поразки від Даніеля Дюбуа восени 2024 року. До бою з Полом британець готувався у тренувальному таборі Олександра Усика в іспанській Валенсії.

        Для Джейка Пола це вже друга поразка в професійному боксі — раніше він поступився Томмі Ф’юрі у 2023 році. Після бою Пол заявив у соцмережах, що зазнав перелому щелепи в двох місцях.

        Джейк Пол опублікував знімок зламаної щелепи у своєму профілі в Інстаграм

        Раніше Усик двічі перемагав Джошуа в поєдинках за титули WBA, WBO, IBF та IBO, а у 2016 році Джошуа здобув дострокову перемогу над Володимиром Кличко в останньому бою легендарного українця.


