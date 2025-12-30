ДТП з участі Джошуа в Нігерії забрала життя двох тренерів боксера

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під час перебування в Нігерії та зазнав легких травм. Внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинули двоє його тренерів.

Про це пише Ring Magazin.

Аварія сталася на шосе Лагос-Ібадан у Макун, штат Огун. Lexus, у якому перебував Джошуа, зіткнувся з вантажівкою. Спортсмен дістав незначні травми.

За словами очевидців, боксер сидів на пасажирському місці за водієм, поруч із ще однією людиною. Всього у машині перебували четверо людей, двоє з них – загинули на місці. За інформацією видання Home of Fight, загиблими є тренери Джошуа Сіна Гамі та Роберт Латц.

Як пише Sky News, після ДТП Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані.

Повідомляється, що Джошуа відправився на відпочинок до Нігерії після перемоги над Джейком Полом. Він планував повернутися на ринг у лютому або березні, а влітку все ще розглядав можливість бою з нині відстороненим Тайсоном Ф’юрі.

Нагадаємо, 20 грудня Ентоні Джошуа переміг нокаутом боксера та відеоблогера Джейка Пола, отримавши першу професійну перемогу за півтора року.