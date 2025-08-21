Нацбанк оновив банкноти номіналом 20 гривень

Національний банк України з 21 серпня ввів у обіг лновлену банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правому верхньому куті зворотного боку купюри розміщено патріотичне гасло: “Слава Україні! Героям слава!”

Як повідомили у пресслужбі НБУ, усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як і у банкноти зразка 2018 року.

Оновленими банкнотами НБУ забезпечуватиме банки та інкасаційні компанії для їх подальшої видачі клієнтам та заміни пошкоджених чи зношених грошей.

Обмінювати старі купюри спеціально не потрібно – вони й надалі залишаються законним платіжним засобом та прийматимуться на всій території України без жодних обмежень.