Нацбанк очікує збільшення виїзду українців за кордон

Національний банк прогнозує, що у 2026–2027 роках з країни можуть виїхати до 400 тисяч українців у межах міграції.

Про це йдеться в оновленому інфляційному звіті НБУ.

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Водночас регулятор скоротив прогноз щодо кількості громадян, які повернуться до України. Якщо у 2024 році очікувалося, що до 2027-го додому повернеться близько 500 тисяч українців, то тепер цей показник знижено до приблизно 100 тисяч осіб.

Нацбанк зазначає, що затяжна міграція та повільне повернення українців створюють дефіцит робочої сили, який нерівномірно розподілений між різними галузями та регіонами. Це стримує відновлення економіки та призводить до зростання заробітних плат швидше, ніж продуктивності праці, що, своєю чергою, посилює інфляційний тиск.

Серед основних чинників, що заважають поверненню українців, НБУ називає війну, загрозу терактів і процес адаптації наших громадян у країнах ЄС.