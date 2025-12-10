У Чернігівської області на хабарі у 2500 доларів затримали прокурора

Сьогодні, 10 грудня, на хабарі затримали прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Прокурора затримали після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2 500 доларів за “вирішення питання”, як старшим групи прокурорів, щодо закриття кримінального провадження та подальше погодження його законності.

Правоохоронці зафіксували факт отримання хабаря та вилучили гроші.

Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

“Я не буду шукати пом’якшуючих обставин. Я не буду слухати “версії”. Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд”, – написав Кравченко.