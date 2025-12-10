        Кримінал

        У Чернігівської області на хабарі у 2500 доларів затримали прокурора

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 17:23
        Затримання прокурора за підозрою в отриманні хабаря / Фото: Офіс генпрокурора
        Затримання прокурора за підозрою в отриманні хабаря / Фото: Офіс генпрокурора

        Сьогодні, 10 грудня, на хабарі затримали прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

        Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

        Прокурора затримали після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2 500 доларів за “вирішення питання”, як старшим групи прокурорів, щодо закриття кримінального провадження та подальше погодження його законності.

        Правоохоронці зафіксували факт отримання хабаря та вилучили гроші.

        Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

        “Я не буду шукати пом’якшуючих обставин. Я не буду слухати “версії”. Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд”, – написав Кравченко.


