        Кримінал

        У Києві чоловік продавав посаду у правоохоронному органі за 25 тис. доларів

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 14:51
        У Києві затримали підозрюваного у торгівлі посадою в правоохоронному органі / Фото: Київська міська прокуратура
        У Києві затримали підозрюваного у торгівлі посадою в правоохоронному органі / Фото: Київська міська прокуратура

        Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв киянину сприяння в працевлаштуванні до одного з правоохоронних органів, розповідаючи про свої зв’язки та знайомства. Ділку загрожує до восьми років позбавленні волі.

        Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

        Чоловік запевняв, що без його знайомств працевлаштуватись в правоохоронну систему майже неможливо через жорсткий відбір та спеціальну перевірку, яку повинен пройти кандидат на посаду.

        “Свою допомогу він оцінив у 25 тис. доларів. З них 15 тисяч потрібно було заплатити перед перевіркою, ще 10 тисяч після працевлаштування. Після отримання першої частини грошей у розмірі 15 тисяч доларів чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України”, – розповіли в прокуратурі.

        Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Зловмиснику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

        Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 605 тисяч гривень.

        Затримання підозрюваного у зловживанні впливом / Фото: Київська міська прокуратура

