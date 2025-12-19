В Одесі російські дрони розтрощили пост станції Укрзалізниці, постраждала співробітниця

Росіяни запустили по Україні 160 БпЛА: під атакою — південь та схід країни

Масований удар по енергооб’єкту в Одесі: частина міста знов без світла та води

На Харківщині під ударами РФ опинилися музична школа, підприємство та енергомережі: загинув чоловік

ЄС погодив 90 млрд євро для України на наступні два роки

Нагадаємо, 19 грудня в Одесі внаслідок масованої атаки російських БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок. У Пересипському районі частково відсутнє тепло- та водопостачання.

“Розтрощено пост на одній зі станцій, а наша залізничниця – сигналістка – отримала уламкове поранення”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки на Одесу у ніч на 19 грудня пошкоджено залізничну інфраструктуру. Постраждала співробітниця Укрзалізниці.