        Суспільство

        В Одесі російські дрони розтрощили пост станції Укрзалізниці, постраждала співробітниця

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 09:50
        Рятувальники на місці пожежа в Одесі / Фото: ДСНС
        Унаслідок атаки на Одесу у ніч на 19 грудня пошкоджено залізничну інфраструктуру. Постраждала співробітниця Укрзалізниці.

        Про це повідомив голова правління “АТ Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

        “Розтрощено пост на одній зі станцій, а наша залізничниця – сигналістка – отримала уламкове поранення”, – йдеться в повідомленні.

        Постраждалу госпіталізували. Поранення не важке, проте жінці знадобилося оперативне втручання.

        За словами Перцовського, попри руйнування рух в одеському вузлі забезпечено.

        Нагадаємо, 19 грудня в Одесі внаслідок масованої атаки російських БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок. У Пересипському районі частково відсутнє тепло- та водопостачання.


