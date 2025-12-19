В Одесі російські дрони розтрощили пост станції Укрзалізниці, постраждала співробітниця

Унаслідок атаки на Одесу у ніч на 19 грудня пошкоджено залізничну інфраструктуру. Постраждала співробітниця Укрзалізниці.
Про це повідомив голова правління “АТ Укрзалізниця” Олександр Перцовський.
“Розтрощено пост на одній зі станцій, а наша залізничниця – сигналістка – отримала уламкове поранення”, – йдеться в повідомленні.
Постраждалу госпіталізували. Поранення не важке, проте жінці знадобилося оперативне втручання.
За словами Перцовського, попри руйнування рух в одеському вузлі забезпечено.
Нагадаємо, 19 грудня в Одесі внаслідок масованої атаки російських БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок. У Пересипському районі частково відсутнє тепло- та водопостачання.