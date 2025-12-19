Ростов і Орел — частково без світла, у Тольятті — влучання в хімзавод: наслідки нічних атак на РФ

Росіяни запустили по Україні 160 БпЛА: під атакою — південь та схід країни

Масований удар по енергооб’єкту в Одесі: частина міста знов без світла та води

На Харківщині під ударами РФ опинилися музична школа, підприємство та енергомережі: загинув чоловік

ЄС погодив 90 млрд євро для України на наступні два роки

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль та будинок. У Лозівському та Чугуївському районах пошкоджено цивільне підприємство та будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі та музичну школу.

У селі Благодатівка Куп’янського району загинув 22-річний чоловік, п’ятеро цивільних – троє чоловіків та дві жінки – зазнали поранень. У селі Піски-Радьківські постраждали двоє чоловіків.