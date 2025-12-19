На Харківщині під ударами РФ опинилися музична школа, підприємство та енергомережі: загинув чоловік

Протягом доби обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, семеро постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Благодатівка Куп’янського району загинув 22-річний чоловік, п’ятеро цивільних – троє чоловіків та дві жінки – зазнали поранень. У селі Піски-Радьківські постраждали двоє чоловіків.
У Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі та музичну школу.
В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль та будинок. У Лозівському та Чугуївському районах пошкоджено цивільне підприємство та будинок.