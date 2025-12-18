Восьмеро людей постраждали через атаку російських дронів на Одещину

У ніч на 18 грудня російські військові атакували ударними дронами Одеський район. Постраждали восьмеро людей.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Унаслідок ударів пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Вибито вікна, пошкоджено фасади дев’ятиповерхового житлового будинку, навчального закладу, приватні будинки та десять автомобілів.
Через російську атаку дістали тілесні ушкодження восьмеро людей: чотири жінки та четверо чоловіків. 43-річного та 29-річного чоловіків доставили з травмами до лікарні. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).