Восьмеро людей постраждали через атаку російських дронів на Одещину

Через російську атаку дістали тілесні ушкодження восьмеро людей: чотири жінки та четверо чоловіків. 43-річного та 29-річного чоловіків доставили з травмами до лікарні. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі .