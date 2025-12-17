Уряд з 5 січня 2026 року запускає Defence City – Свириденко

Кабмін ухвалив пакет рішень для запуску Defence City – спеціального правового режиму розвитку оборонної екосистеми. Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у соцмережах після засідання уряду.

Свириденко зазначила, що нині близько 50% озброєння для Сил оборони вже виробляється в Україні, і держава працює над подальшим нарощуванням спроможностей. Defence City має створити зрозумілі умови для розвитку та захисту виробників оборонної продукції.

Уряд затвердив процедуру набуття статусу резидента Defence City, порядок ведення реєстру та методику розрахунку частки оборонного доходу. Також визначено механізми контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування, який має спрямовуватися на розвиток діяльності, та процедуру щорічного підтвердження відповідності вимогам режиму.

Окремо врегульовано питання захисту чутливої інформації – резиденти зможуть обмежувати доступ до окремих публічних реєстрів з міркувань безпеки. Крім того, затверджено порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, а також механізми взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансування, моніторингу і звітності. Загальну координацію забезпечуватиме Міноборони, а обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних у місячний строк.

За словами прем’єрки, під ці заходи передбачене фінансування у держбюджеті-2026. Половина ПДФО, сплаченого резидентами Defence City, зараховуватиметься до спеціального фонду бюджету громад на розвиток інфраструктури, підтримку релокації або підвищення захищеності виробничих потужностей.