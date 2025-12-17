У Миколаєві затримали 18-річного юнака за підпал автомобіля розмінування

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали 18-річного мешканця Миколаєва, якого підозрюють у навмисному підпалі автомобіля гуманітарної організації, що займається розмінуванням. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

За даними правоохоронців, у Миколаєві було підпалено мікроавтобус Ford Transit, що належить неурядовій гуманітарній організації. Внаслідок пожежі також зазнала пошкоджень автівка, припаркована поруч. Під час оперативних заходів поліцейські зібрали речові докази та встановили особу підозрюваного.

У Миколаєві було підпалено мікроавтобус Ford Transit, що належить неурядовій гуманітарній організації / Фото Департамент карного розшуку Нацполіції

Слідство з’ясувало, що юнак отримав через інтернет пропозицію від представників російських спецслужб – грошову винагороду в обмін на підпал автомобіля. Після скоєння злочину він зафіксував свої дії на відео та надіслав запис кураторам, однак переписку було одразу видалено, а облікові записи заблоковано.

Підозрюваного затримано. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.