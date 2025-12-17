Росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: 21 постраждалий

Сьогодні вранці, 17 грудня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Зафіксовані влучання по житлових будинках, відомо про 21 постраждалого.

Про це повідомив Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об’єкт інфраструктури і навчальний заклад”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, під завалами могли опинитися люди.

Станом на зараз відомо про 21 постраждалу внаслідок ударів людину.

Сьогодні вранці окупанти також атакували FPV-дроном приватну автівку у Кушугумській громаді. Дістав поранення 67-річний чоловік.