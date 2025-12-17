        Суспільство

        На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили будинки, магазини та електромережі

        Галина Шподарева
        17 Грудня 2025 08:16
        Пошкоджена п'ятиповерхівка на Дніпропетровщині / Фото: Владислав Гайваненко
        З 16 по 17 грудня окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, а також Покровська і Мирівська громади.

        Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        Для обстрілів російські військові FPV-дронами та артилерією.

        Зафіксовано пошкодження інфраструктури, п’ятиповерхівки і трьох приватних будинків. Також зазнали пошкоджень дві господарські споруди, чотири магазини та лінія електропередач.

        У Межівській громаді зафіксовано влучання російського БпЛА. По Покровській громаді росіяни вдарили КАБами – пошкоджено приватний будинок.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        Пошкоджені обстрілами будинки на Дніпропетровщині / Фото: Владислав Гайваненко

