На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили будинки, магазини та електромережі

З 16 по 17 грудня окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, а також Покровська і Мирівська громади.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Для обстрілів російські військові FPV-дронами та артилерією.

Зафіксовано пошкодження інфраструктури, п’ятиповерхівки і трьох приватних будинків. Також зазнали пошкоджень дві господарські споруди, чотири магазини та лінія електропередач.

У Межівській громаді зафіксовано влучання російського БпЛА. По Покровській громаді росіяни вдарили КАБами – пошкоджено приватний будинок.

Інформація про постраждалих не надходила.