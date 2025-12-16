Усман Дембеле став найкращим гравцем року за версією FIFA

Французький нападник «Парі Сен-Жермен» Усман Дембеле став володарем нагороди The Best FIFA Men’s Player 2025. Він отримав відзнаку за видатний сезон у складі чемпіонів Франції та переможців Ліги чемпіонів.

Про це повідомила FIFA.

28-річний Дембеле відіграв ключову роль у здобутті ПСЖ першого в історії титулу переможця Ліги чемпіонів УЄФА. У єврокубковій кампанії він забив вісім м’ячів і віддав шість результативних передач. Також футболіст допоміг команді виграти Лігу 1, Кубок Франції та Трофей чемпіонів, оформивши внутрішній требл.

У сезоні 2024/25 Дембеле був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів і чемпіонату Франції, увійшов до символічних збірних турнірів, а також став співлідером бомбардирських перегонів Ліги 1. Крім того, ПСЖ дійшов до фіналу першого в історії клубного чемпіонату світу FIFA, де посів друге місце.

У голосуванні за нагороду The Best FIFA Men’s Player брали участь головні тренери та капітани національних збірних, футбольні журналісти та вболівальники. Кожна з чотирьох груп мала рівну вагу — по 25% від загального результату. Оцінювання проводилося за підсумками виступів футболістів у період з 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року, а процедуру голосування контролювали незалежні спостерігачі.