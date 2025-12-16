Вирок Януковичу на 15 років ув’язнення набрав законної сили

Вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу у вигляді 15 років позбавлення волі набрав законної сили. Київський апеляційний суд відхилив апеляції сторони захисту та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Під час апеляційного розгляду прокурори ОГП забезпечили позицію обвинувачення, внаслідок чого вирок Подільського районного суду Києва щодо четвертого президента України та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента — набрав законної сили.

Реклама

Реклама

Згідно з вироком, Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України. Покарання призначене за сукупністю злочинів, з урахуванням попереднього вироку Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року, яким його було засуджено до 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво РФ у веденні агресивної війни проти України.

Колишнього заступника начальника УДО України засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та дезертирство.

Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння представників РФ, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб зі свого оточення та військовослужбовців УДО.

Політ здійснювався поза пунктами пропуску — трьома російськими військовими гвинтокрилами з околиці села Урзуф Донецької області до військового аеродрому в Єйську РФ, далі через Анапу і військово-транспортним літаком ЗС РФ до аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

У подальшому Янукович остаточно залишив територію України за сприяння збройних сил РФ. Перебуваючи у Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО України до дезертирства та виїзду до Росії. Частина з них разом із ним морським шляхом залишила Україну та на службу більше не повернулася.

За даними слідства, маршрут пересування Януковича територією України та РФ контролювався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з президентом Російської Федерації.