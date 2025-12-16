        Політика

        Партнери пообіцяли Україні майже $10 млрд на оборону та озброєння — підсумки “Рамштайну”

        Сергій Бордовський
        16 Грудня 2025 18:08
        читать на русском →
        Міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32 засідання у форматі “Рамштайн” / Фото: Міноборони
        Міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32 засідання у форматі “Рамштайн” / Фото: Міноборони

        У 2025 році міжнародні партнери зобов’язалися спрямувати майже $5 млрд на українське оборонне виробництво та ще близько $5 млрд — на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними.

        Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

        За його словами, під час засідання партнери підтвердили довгострокову підтримку України. Зокрема, Німеччина оголосила про виділення 11,5 млрд євро у 2026 році з фокусом на ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси, а також повідомила про передачу нових систем Patriot та IRIS-T. Велика Британія посилить українську протиповітряну оборону на 600 млн фунтів у 2025 році, зокрема за рахунок заморожених активів РФ.

        Реклама
        Реклама

        Канада надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу. Нідерланди виділять 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро — на продукцію українського виробництва. Данія передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро та зробить новий внесок у програму PURL з фокусом на авіаційні спроможності України.

        Норвегія планує надати близько $7 млрд загальної військової допомоги у 2026 році, зокрема на підтримку американських систем ППО та «чеської ініціативи». Країни Балтії підтвердили підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зосереджуючись на безпілотниках, РЕБ, ППО та інших спроможностях. Люксембург оголосив про 100 млн євро допомоги у 2026 році та додатковий внесок у PURL, а Нова Зеландія — про 15 млн доларів на цю програму.

        Також Польща підтвердила постачання 155-мм снарядів і спільні проєкти з Україною в межах SAFE, Португалія — внески у «чеську ініціативу» та 10 млн євро на дрони, а Чехія повідомила, що у 2026 році в межах її ініціативи вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

        Денис Шмигаль подякував партнерам за внески, наголосивши, що вони рятують життя, посилюють безпеку Європи та наближають справедливий мир.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини