Партнери пообіцяли Україні майже $10 млрд на оборону та озброєння — підсумки “Рамштайну”

У 2025 році міжнародні партнери зобов’язалися спрямувати майже $5 млрд на українське оборонне виробництво та ще близько $5 млрд — на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За його словами, під час засідання партнери підтвердили довгострокову підтримку України. Зокрема, Німеччина оголосила про виділення 11,5 млрд євро у 2026 році з фокусом на ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси, а також повідомила про передачу нових систем Patriot та IRIS-T. Велика Британія посилить українську протиповітряну оборону на 600 млн фунтів у 2025 році, зокрема за рахунок заморожених активів РФ.

Канада надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу. Нідерланди виділять 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро — на продукцію українського виробництва. Данія передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро та зробить новий внесок у програму PURL з фокусом на авіаційні спроможності України.

Норвегія планує надати близько $7 млрд загальної військової допомоги у 2026 році, зокрема на підтримку американських систем ППО та «чеської ініціативи». Країни Балтії підтвердили підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зосереджуючись на безпілотниках, РЕБ, ППО та інших спроможностях. Люксембург оголосив про 100 млн євро допомоги у 2026 році та додатковий внесок у PURL, а Нова Зеландія — про 15 млн доларів на цю програму.

Також Польща підтвердила постачання 155-мм снарядів і спільні проєкти з Україною в межах SAFE, Португалія — внески у «чеську ініціативу» та 10 млн євро на дрони, а Чехія повідомила, що у 2026 році в межах її ініціативи вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

Денис Шмигаль подякував партнерам за внески, наголосивши, що вони рятують життя, посилюють безпеку Європи та наближають справедливий мир.