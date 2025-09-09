У Лондоні стартувала зустріч у форматі “Рамштайн”

У Лондоні відбулося відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Участь у зустрічі бере міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє “Суспільне”.
Засідання проходить у гібридному форматі: частина учасників приєдналася онлайн. Вступні промови виголосили міністри оборони Великої Британії Джон Гіллі, Німеччини Боріс Пісторіус та України Денис Шмигаль.
Напередодні міністр заявив, що серед головних завдань — забезпечення безперервної військової та фінансової допомоги Україні, посилення системи протиповітряної оборони, а також розвиток спільних оборонно-промислових проєктів.
“Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи”, — зазначав Шмигаль.