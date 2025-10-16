Союзники оголосили понад 1,1 млрд доларів допомоги Україні за підсумками “Рамштайн”, — Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль підбив підсумки 31-ї зустрічі у форматі “Рамштайн”. Країни-партнери заявили про нові внески на загальну суму понад 1,1 млрд доларів.

Про це Денис Шмигаль написав у Telegram.

“Під час засідання у форматі “Рамштайн” досягли з нашими союзниками домовленостей, які зміцнять Україну. Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів. Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО”, – йдеться в повідомленні.

Результати 31-го засідання “Рамштайн”

Нові внески на закупівлю з української індустрії – 715 млн доларів:

Норвегія – 600 млн доларів на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;

Нідерланди – 106 млн доларів на ударні та розвідувальні БпЛА;

Канада – 8 млн доларів на дрони-перехоплювачі;

Ісландія – 4 млн доларів у межах “Данської моделі”.

Військова допомога:

Швеція – 8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках;

Чехія – новий пакет на 72 млн доларів;

Канада – 20 млн доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет;

Португалія – 12 млн доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.

Також Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.