У Підмосков’ї підліток влаштував різанину у школі: загинув 10-річний учень

У вівторок, 16 грудня, у російському селищі Горки-2 у Підмосков’ї 15-річний підліток у школі влаштував різанину. Загинув 10-річний учень молодших класів, нападника затримали.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, 15-річний учень дев’ятого класу був “прихильником деструктивної молодіжної течії”. До школи підліток прийшов з великим портфелем, переодягався в туалеті, а потім ходив коридорами навчального закладу, знімаючи відео. На підлітку була футболка з написом No Lives Matter – організація з такою назвою виступає за насильство, тероризм та знищення людства.

Спершу підліток напав на охоронця з ножем та газовим балончиком, наступною жертвою став 10-річний школяр, який від поранень помер. На фоні жертви нападник зробив селфі. Припускають, що ціллю була 29-річна вчителька математики, яка систематично дорікала учневі за неуспішність.

Нападника вже затримали. У телефоні хлопця також виявили селфі підозрюваного та фото вбитого школяра. А також фото каски з антисемітськими написами.