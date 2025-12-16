Український криголам “Ноосфера” вперше перетнув Південне полярне коло: мета експедиції

Український науково-дослідний криголам “Ноосфера” з 11 грудня вперше здійснює роботу за Південним полярним колом. Судно забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень у Південному океані.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Маршрут “Ноосфери” розпочався з української антарктичної станції “Академік Вернадський”, яка розташована перед полярним колом. Далі судно пройшло через Південне полярне коло, затоку Маргарет-Бей на західному узбережжі Антарктичного півострова та дісталося британської антарктичної станції “Ротера” на острові Аделейд.

За словами капітана криголама Андрія Старіша, під час переходу понад дві години довелося маневрувати між айсбергами. Океанографи протягом маршруту досліджували морські теплові хвилі, що виникають унаслідок глобального потепління, а також провели картографування морського дна за допомогою акустичного обладнання.

Науковці виконали вимірювання у 12 точках Південного океану за допомогою зонда CTD, зокрема температури, солоності, вмісту кисню, рівня кислотності, а також проаналізували хімічні та біологічні показники. Українські та мексиканські геологи відібрали зразки донних відкладів за допомогою мультикореру для подальшого аналізу змін клімату впродовж сотень і тисяч років.

“Результати виявилися досить несподіваними, але про них ми розкажемо після завершення дослідження”, – йдеться в повідомленні.

Під час заходу на станцію “Ротера” відбулися обговорення можливостей спільних досліджень, які планують розпочати вже цього сезону. Наразі “Ноосфера” розпочала зворотний шлях до станції “Академік Вернадський”, під час якого наукові дослідження триватимуть.