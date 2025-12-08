В Україні розробили нову технологію гасіння пожеж електромобілів: у чому її особливість

Українські науковці представили інноваційну протипожежну кошму нового типу, яка дозволяє гасити електромобілі швидше та безпечніше. Розробка уже отримала перше місце на конкурсі кращих патентів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі НАВС.

Зі зростанням кількості електромобілів в Україні рятувальники дедалі частіше стикаються з проблемами під час їхнього гасіння. Літій-іонні батареї здатні підтримувати горіння без доступу кисню й навіть повторно спалахувати через кілька днів після ліквідації пожежі. Саме тому питання ефективного та безпечного гасіння таких авто стало надзвичайно актуальним.

Науковці Національної академії внутрішніх справ розробили протипожежну кошму нового типу — багатошарову вогнетривку ковдру з інтегрованою системою подачі інертного газу. Її конструкція отримала перше місце на Відкритому конкурсі кращих патентів у сфері цивільного захисту, який відбувся в Національному університеті цивільного захисту України.

Класичні кошми працюють шляхом перекриття доступу кисню, однак цього недостатньо для електромобілів. Розробка НАВС поєднує механічне обмеження полум’я з активним витісненням повітря: усередині тканини вмонтовано вогнетривку трубопровідну систему, яка рівномірно подає інертний газ. Це позбавляє полум’я можливості розгорятися, що є критично важливим у випадку електрокарів, батареї яких можуть горіти автономно та виділяти значну кількість тепла.

Нова кошма може використовуватися не лише для електромобілів, а й для звичайних авто, і стане корисною як для рятувальників, так і для власників транспортних засобів.

В НАВС наголошують, що в умовах стрімкого зростання кількості електромобілів в Україні такі інноваційні рішення стають необхідністю. Патент уже отримано, конструкцію відпрацьовано, і тепер справа за виробниками — попит на такий засіб, переконані фахівці, буде високим.