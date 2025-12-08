У Охтирці російські БпЛА влучили в багатоповерхівку: семеро постраждалих

У ніч проти 8 грудня російські війська атакували Охтирську громаду трьома ударними БпЛА, влучивши у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше семеро людей, тривають рятувальні роботи.
Про нічну атаку російських безпілотників по Охтирці повідомив Олег Григоров. За його словами, удар БпЛА спричинив пожежу та масштабні пошкодження багатоповерхівки. Попередньо поранено п’ятьох цивільних, згодом цифру уточнено — семеро постраждалих. Усіх доставили до лікарні: двох госпіталізували, ще п’ятьох після огляду відпустили на амбулаторне лікування.
Голова ОВА зазначив, що частина мешканців встигла спуститися у підвал після оголошення тривоги, інших рятувальники деблокували з пошкоджених поверхів. Для ліквідації наслідків події розгорнуто штаб, працюють пункти незламності, людям надають необхідну підтримку.
У ДСНС підтвердили, що внаслідок удару по дев’ятиповерхівці виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверх. Рятувальники евакуювали 35 мешканців, ще сімох, серед них дитину, деблокували з пошкоджених помешкань. Роботи доводилося тимчасово зупиняти через загрозу повторних атак. Пожежу ліквідовано, триває розбір конструкцій, кількість травмованих уточнюється.