У Охтирці російські БпЛА влучили в багатоповерхівку: семеро постраждалих

У ніч проти 8 грудня російські війська атакували Охтирську громаду трьома ударними БпЛА, влучивши у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше семеро людей, тривають рятувальні роботи.

Атака дронами по житловому будинку в Охтирці: рятувальники евакуювали 35 людей і деблокували сімох / Фото: ДСНС

Про нічну атаку російських безпілотників по Охтирці повідомив Олег Григоров. За його словами, удар БпЛА спричинив пожежу та масштабні пошкодження багатоповерхівки. Попередньо поранено п’ятьох цивільних, згодом цифру уточнено — семеро постраждалих. Усіх доставили до лікарні: двох госпіталізували, ще п’ятьох після огляду відпустили на амбулаторне лікування.

Голова ОВА зазначив, що частина мешканців встигла спуститися у підвал після оголошення тривоги, інших рятувальники деблокували з пошкоджених поверхів. Для ліквідації наслідків події розгорнуто штаб, працюють пункти незламності, людям надають необхідну підтримку.

Реклама

Реклама

У ДСНС підтвердили, що внаслідок удару по дев’ятиповерхівці виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверх. Рятувальники евакуювали 35 мешканців, ще сімох, серед них дитину, деблокували з пошкоджених помешкань. Роботи доводилося тимчасово зупиняти через загрозу повторних атак. Пожежу ліквідовано, триває розбір конструкцій, кількість травмованих уточнюється.