“Втиралася в довіру” та розставляла камери: СБУ затримала інформаторку, яка коригувала удари рф

На Миколаївщині СБУ затримала інформаторку російських спецслужб, яка встановлювала замасковані смартфони біля трас, щоб шпигувати за переміщеннями українських військ. За даними розслідування, вона також передавала ворогу інформацію для підготовки комбінованих авіаударів.

СБУ затримала інформаторку рф, яка встановлювала “відеопастки” для стеження за колонами ЗСУ / Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання російської інформаторки, яка діяла поблизу лінії фронту на півдні країни. За даними СБУ, вона встановлювала біля автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом, що дозволяло російським спецслужбам у режимі реального часу відстежувати рух бронетехніки Сил оборони.

Окрім цього, жінка їздила таксі територією Миколаєва та околиць, визначаючи для ворога можливі пункти базування українських підрозділів. Вона також намагалася входити в довіру до українських військових, завуальовано розпитуючи їх про місця дислокації підрозділів.

За даними слідства, координати, які передавала інформаторка, російські сили планували використати для комбінованих ударів із застосуванням дронів, керованих авіабомб і ракет. Фігуранткою виявилася 26-річна мешканка Миколаєва, яку російські спецслужби завербували через телеграм-канали «легкого заробітку».

Військова контррозвідка СБУ викрила та задокументувала її діяльність, вилучила дві планшетні та чотири мобільні пристрої, що використовувалися для координації розвідувальної роботи. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування українських військ в умовах воєнного стану.