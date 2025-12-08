Внаслідок ударів по Дніпру та районах області загинула одна людина, п’ятеро поранених, серед них двоє дітей

У Дніпропетровській області внаслідок нічних російських атак загинула одна людина та п’ятеро дістали поранення, серед них двоє дітей. У кількох районах області пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктура.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів на Дніпропетровщини / Фото: ДСНС

Про наслідки нічних ударів повідомили у ДСНС. У Дніпрі після влучання зайнялася адмінбудівля, також пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Криворізькому районі загинув 51-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін.

Реклама

Реклама

У Павлоградському районі поранені четверо людей, серед них 14-річний хлопчик. Після обстрілу загорівся приватний будинок, ще два зруйновані, пошкоджені господарська споруда та автомобіль.

У Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві п’ятиповерхівки, школа мистецтв та автомобіль. Усі пожежі рятувальники ліквідували.