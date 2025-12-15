        Політика

        Турецькі винищувачі збили БПЛА над Чорним морем

        Віктор Алєксєєв
        15 Грудня 2025 21:13
        Ілюстративне фото / Фото haberler.com
        Ілюстративне фото / Фото haberler.com

        У Туреччині заявили про збиття безпілотника над Чорним морем, пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на Міноборони країни.

        Турецькі військові виявили повітряну ціль, що наближалася до їхнього повітряного простору над Чорним морем. Винищувачам F-16, що контролюються НАТО та Туреччиною, було доручено реагування на попередження.

        «Було встановлено, що безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю; щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, його було збито в безпечному районі за межами населених пунктів», — йдеться в повідомленні турецького міноборони.

        Цікаво, що турецьке Міноборони не уточнює, чий це був безпілотник і нічого не згадує про ймовірну причетність Росії.


