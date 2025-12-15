Турецькі винищувачі збили БПЛА над Чорним морем

У Туреччині заявили про збиття безпілотника над Чорним морем, пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на Міноборони країни.

Турецькі військові виявили повітряну ціль, що наближалася до їхнього повітряного простору над Чорним морем. Винищувачам F-16, що контролюються НАТО та Туреччиною, було доручено реагування на попередження.

«Було встановлено, що безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю; щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, його було збито в безпечному районі за межами населених пунктів», — йдеться в повідомленні турецького міноборони.

Цікаво, що турецьке Міноборони не уточнює, чий це був безпілотник і нічого не згадує про ймовірну причетність Росії.