CNN: Світ наближається до “піку зникнення льодовиків”

Сотні людей зібралися, щоб попрощатися, коли помер 700-річний Піцоль. Похорон у Швейцарії у 2019 році був урочистим: присутні були в чорному одязі, покладали квіти, священик виголосив промову. Це був символічний момент: Піцоль був льодовиком, але спричинені людиною кліматичні зміни звели його до кількох розрізнених уламків льоду.

Піцоль далеко не перший «померлий» льодовик. За останні десятиліття зникли тисячі, і в міру подальшого потепління планети темпи зникнення лише зростатимуть. Нове дослідження дає уявлення про те, наскільки швидко це може відбуватися, і ці оцінки є вкрай тривожними, повідомляє CNN.

До середини століття кількість льодовиків, що зникають, досягне піку – до 4 тисяч на рік, якщо людство й надалі викидатиме парникові гази. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в понеділок у журналі Nature Climate Change. Це еквівалент втрати всіх льодовиків Європейських Альп лише за один рік.

Досі дослідження здебільшого зосереджувалися на загальній масі або площі льоду, яку втрачають льодовики зі зростанням температур, а не на зміні їхньої кількості. Частково це пов’язано з тим, що кількість льодовиків є менш чітко визначеним показником: він залежить від того, що саме вважається льодовиком, а наявні реєстри інколи не фіксують дрібні або вкриті уламками льодові тіла. За найкращими оцінками, нині на Землі існує понад 200 тисяч льодовиків.

Водночас автори дослідження наголошують, що розуміння того, де і коли зникнуть окремі льодовики, має ключове значення. Це демонструє, що «кліматичні зміни призводять не просто до танення льоду, а до повного зникнення багатьох льодовиків», зазначив один з авторів роботи, гляціолог Маттіас Гусс з Швейцарської вищої технічної школи Цюриха, який виступав на похороні Піцоля у 2019 році.

Науковці проаналізували льодовики планети, використовуючи глобальну базу даних, щоб визначити так званий «пік зникнення льодовиків» – період, коли зникає найбільша їх кількість. Для цього вони застосували моделі, які визначали момент, коли кожен окремий льодовик стає надто малим, щоб вважатися льодовиком. Критеріями були зменшення площі нижче 0,01 квадратного кілометра або скорочення об’єму до менш ніж 1 відсотка від початкового рівня, зафіксованого приблизно у 2000 році.

Аналіз показав, що пік зникнення льодовиків припаде на середину століття, а точні терміни та масштаби залежатимуть від рівня глобального потепління.

Якщо світу вдасться обмежити потепління до 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, чого наразі не вдається досягти, пік зникнення окремих льодовиків припаде приблизно на 2041 рік і становитиме близько 2 тисяч на рік.

За сценарію потепління на 4 градуси цей пік зміщується до середини 2050-х років і посилюється до приблизно 4 тисяч льодовиків на рік. Це у 3-5 разів більше за нинішні глобальні темпи втрат.

Наразі світ рухається до потепління приблизно на 2,7 градуса, якщо будуть виконані наявні кліматичні зобов’язання. За такого рівня пік зникнення розтягнеться в часі, і в період з 2040 до 2060 року щороку зникатиме близько 3 тисяч льодовиків.

Дослідники також проаналізували окремі регіони. У районах, де переважають невеликі льодовики, зокрема в Європейських Альпах, частинах Анд і Північній Азії, понад половина льодовиків може зникнути вже протягом наступних двох десятиліть. У цих регіонах пік зникнення очікується раніше – близько 2040 року.

Натомість у регіонах з великими льодовиками, зокрема в Гренландії та Російській Арктиці, пік зникнення настане пізніше – у другій половині століття.

Те, чи побачить світ зникнення 2 тисяч або 4 тисяч льодовиків на рік, безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно вдасться стримати глобальне потепління.

За потепління на 2,7 градуса до 2100 року збережеться лише близько 20 відсотків льодовиків, тоді як за сценарію 1,5 градуса – близько 50 відсотків. За потепління на 4 градуси світ ризикує майже повністю втратити льодовики.

«Це дослідження дуже чітко показує, що льодовики не лише тануть по всьому світу, а й багато з них можуть повністю зникнути вже в найближчі десятиліття, і ця тенденція прискорюється», зазначив професор наук про Землю Каліфорнійського університету в Ірвайні Ерік Ріньо, який не брав участі в дослідженні. За його словами, це «точка неповернення, адже відновлення льодовика потребувало б десятиліть, якщо не століть».

Втрати матимуть серйозні наслідки. Льодовики є важливим джерелом води для багатьох громад, а також туристичним магнітом, який щороку приваблює мільйони людей і підтримує роботу численних гірськолижних курортів. Крім того, вони мають глибоке культурне значення для місцевих спільнот.

«Вони є справжніми символами кліматичних змін», зазначив один з авторів дослідження, гляціолог Гаррі Зеколларі з Вільного університету Брюсселя. «Коли говориш людині, що температура зросла на 2 градуси, це важко уявити. А льодовики – вони дуже наочні».