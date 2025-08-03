Використання кондиціонерів різко зростає: спека випробовує європейську енергетичну систему

Європейські енергосистеми переживають серйозне випробування цього літа: через хвилі аномальної спеки різко зросло споживання електроенергії, частину електростанцій довелося зупинити або зменшити потужність, пише Financial Times.

Червень став найспекотнішим в історії спостережень для західної Європи, що спричинило підвищений попит на кондиціонери і, як наслідок, зростання цін на електроенергію. Згідно з даними організації Eurelectric, загальне споживання електроенергії в країнах ЄС у період з 23 червня по 3 липня зросло на 7,5% порівняно з минулим роком. У Іспанії, де температура перевищувала 40°C, попит зріс на 16%.

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Водночас через спеку деякі атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність або зупинитися зовсім, а гідроелектростанції також зазнали тиску через нестачу води. У Франції 17 із 18 АЕС скоротили виробництво електроенергії через труднощі з охолодженням реакторів.

Флоренція та Бергамо в Італії 1 липня зазнали масштабних відключень електроенергії. У Флоренції сотні магазинів, готелів і ресторанів залишилися без світла, люди застрягли в ліфтах, довелося евакуювати великий торговельний центр. У Бергамо довелося встановлювати аварійні генератори — ремонт електромережі тривав кілька днів.

За словами Яна Розенау з Оксфордського інституту екологічних змін, це літо стало “величезним зрушенням” для енергосистем Європи. Традиційно пік навантаження припадав на зиму, але в умовах зміни клімату він може зсунутися на літо.

У Німеччині в перші дні липня споживання електроенергії досягло 1,5 терават-годин на добу — як у середньому в січні. В Іспанії літнє споживання навіть перевищило зимове. За даними аналітичного центру Ember, така ситуація відображає прискорене потепління Європи порівняно зі світовим середнім показником.

Крім охолодження АЕС, спекотна погода ускладнила охолодження вугільних електростанцій і створила ризики нестачі палива через обміління річок, які використовують для транспортування.

Попри це, генерація сонячної енергії в червні досягла рекордного рівня — на 22% більше, ніж торік. Це допомогло уникнути відключень вдень, але нестача систем зберігання енергії призвела до її дефіциту після заходу сонця, що спричинило стрибок цін.

За даними Ember, наприкінці червня ціни на електроенергію в Європі подвоїлися або потроїлися: у Німеччині перевищили €400/MWh, у Польщі — €470/MWh.

Євросоюз визнає цю проблему: у новому бюджеті на 2028 рік зазначено, що нові енергетичні об’єкти мають бути стійкими до екстремальних погодних умов.