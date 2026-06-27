Спека жене французів із квартир у готелі з кондиціонерами та басейнами

У Франції на тлі однієї з найсильніших хвиль спеки за всю історію спостережень мешканці міст масово шукають порятунку в готелях, пише Reuters.

У Парижі в середу температура сягнула червневого рекорду — 40,9 градуса за Цельсієм. Це сталося наступного дня після того, як у Франції зафіксували найспекотніший день майже за 80 років спостережень.

Париж накрила рекордна спека: мешканці шукають порятунок у готелях / Фото: Reuters

Водночас у країні мало приватних квартир обладнані кондиціонерами, особливо у густонаселеній столиці. Близько трьох чвертей дахів у Парижі вкриті цинковими листами — матеріалом, який поглинає і проводить тепло.

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Через це у Франції зріс попит на готелі як у містах, так і за їх межами.

У місті Тур на заході країни готелі з кондиціонерами на початку тижня були майже повністю заброньовані. Місцева жителька Веронік Савуа розповіла, що через спеку у власному будинку вона «не могла ясно мислити» і вирішила заселитися до готелю на чотири ночі.

«Йдеться про те, щоб почуватися комфортніше і, насамперед, мати змогу спати», — сказала вона.

Генеральний директор готельної групи Les Hotels (tres) Particuliers Матьє Еврар заявив, що отримує велику кількість запитів на номери.

За його словами, це «досить надзвичайне явище»: щодня до нього особисто звертаються від п’яти до десяти людей, які через різні контакти намагаються отримати номери в готелях.

Еврар зазначив, що через спеку всі місця заповнилися лише за два тижні.

Його група керує брендом заміських готелів Les Maisons de Campagne з двома об’єктами у департаменті Івлін, приблизно за 45 хвилин від Парижа. Обидва готелі вже повністю заброньовані, хоча в них немає кондиціонерів.

Там використовують стельові вентилятори та природну прохолоду товстих кам’яних стін замків.

За словами Еврара, заміська місцевість і басейни зробили ці готелі особливо привабливими для парижан, які хотіли втекти зі своїх квартир. Частина з них приїжджала з дітьми, чиї школи закрили через спеку.

Веронік Савуа визнала, що проживання в готелі доступне не всім, однак вирішила витратити частину свого відпускного бюджету на номер.

«Це можна назвати відпочинком без виїзду. Для мене воно того варте», — сказала вона.