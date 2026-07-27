        Суспільство

        У вівторок в Україні прогнозують дощі та похолодання до +21°

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 21:59
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        Дніпропетровщина / Фото: Facebook: Лариса Панченко
        Дніпропетровщина / Фото: Facebook: Лариса Панченко

        У вівторок, 28 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами та грозами. У низці областей прогнозують значні опади, град і шквали до 20 м/с.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Удень у північно-східних областях, більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

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        У центральних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині подекуди пройдуть значні дощі. Лише на сході та південному сході країни вночі істотних опадів не очікується.

        Вітер переважатиме північно-західний, 7–12 м/с. Удень у західних областях місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

        Температура вночі становитиме 13–18°, у західних областях — 10–15°. Удень повітря прогріється до 21–26°, а на південному сході — до 29°.

        У Києві та Київській області очікуються дощі, місцями грози. Температура в області вночі становитиме 13–18°, удень — 21–26°. У столиці вночі прогнозують 16–18°, удень — 22–24°.


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