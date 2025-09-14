FT: У Китаї бракує сміття для спалювання на електростанціях

Китайські сміттєспалювальні електростанції опинилися перед нестачею відходів, адже уповільнення економіки, скорочення населення та нові правила сортування зменшили обсяги побутового сміття, пише Financial Times.

За останнє десятиліття країна побудувала понад тисячу таких станцій – це більш як половина світових потужностей у сфері «waste-to-energy». За даними екологічної організації Wuhu Ecology Center, ще у 2022 році китайські заводи мали можливість переробляти більше відходів, ніж реально збиралося. Сьогодні їхня пропускна спроможність перевищує 1,1 млн тонн сміття на добу.

Втім, дедалі більше операторів працюють у режимі надлишкових потужностей. Деякі заводи тримають частину установок вимкненими більшу частину року, інші змушені брати промислові відходи чи навіть розкопувати старі сміттєзвалища. Представники кількох станцій визнають, що через скорочення обсягів відходів підприємства працюють у збиток.

Хоча Китай останніми роками знизив рівень шкідливих викидів, сам процес спалювання створює небезпечні побічні продукти: канцерогенні гази, важкі метали у фільтратах та золу, частина якої використовується у будівельних матеріалах. За даними Мінекології КНР, у 2024 році такі підприємства виробили 13 млн тонн золи та 63 млн тонн стічних рідин.

Водночас експерти відзначають, що скорочення відходів свідчить про поліпшення екологічної ситуації. У Шеньчжені, одному з найбільших міст країни, побутові відходи вже не вивозять на полігони, а вся утилізація відбувається через систему сміттєспалювальних комплексів.

«Менше сміття – це добре. Це означає, що довкілля стає чистішим», – зазначив представник заводу у провінції Чжецзян.