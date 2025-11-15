        Суспільство

        З Хмельницького рехаба втекли два леви

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 18:40
        Вольєр на території реабілітаційного центру для диких тварин, 15 листопада 2025 року, Хмельницький / Фото Хмельницька обласна прокуратура
        У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки.

        Про інцидент повідомляє Суспільне Хмельницький.

        Обидві тварини — самиці, мають клички Сімба і Сіма.

        За словами директора закладу Сергія Пальохіна, втеча стала можливою через те, що вночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. «Замки були пошкоджені, і лише вранці я це помітив. Через це тварини змогли вибратися назовні», — розповів він.

        Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

        У прокуратурі повідомили, що унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах

        У ДСНС області уточнили, що до пошукових робіт планують підключити підрозділ із безпілотними літальними апаратами, аби швидше встановити місцеперебування хижака.


