З Хмельницького рехаба втекли два леви

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки.

Про інцидент повідомляє Суспільне Хмельницький.

Обидві тварини — самиці, мають клички Сімба і Сіма.

За словами директора закладу Сергія Пальохіна, втеча стала можливою через те, що вночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. «Замки були пошкоджені, і лише вранці я це помітив. Через це тварини змогли вибратися назовні», — розповів він.

Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

У прокуратурі повідомили, що унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах

У ДСНС області уточнили, що до пошукових робіт планують підключити підрозділ із безпілотними літальними апаратами, аби швидше встановити місцеперебування хижака.