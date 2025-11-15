Зеленський: понад пів мільйона українців подали заявки на зимову підтримку у перші години запуску програми

Президент Володимир Зеленський повідомив, що програма зимової підтримки для населення, яку уряд запустив сьогодні, одразу продемонструвала надвисокий попит. За його словами, лише за перші дві години українці подали близько 500 тисяч заявок на разову виплату у 1000 гривень.

Президент підкреслив, що програма передбачена для всіх громадян, які перебувають на території країни, і охоплює як дорослих, так і дітей. «На сімʼю це відчутно», — зазначив він. Отримані кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів та книжок. Крім того, виплату можна переказати на благодійність — волонтерам чи фондам, які підтримують українську армію. Використати гроші дозволяється не лише цього року, а й до червня наступного.

Заявку можна подати через застосунок «Дія», або — для тих, хто не користується цифровими сервісами — через Укрпошту. Зробити це потрібно до 24 грудня, наголосив Зеленський. Виплата має надходити на картку «Національного кешбеку» упродовж десяти днів після подання заявки. За словами президента, необхідні ресурси для програми вже закладені, і уряд повністю виконає її умови. Якщо знадобиться додаткове фінансування, воно буде забезпечене. Минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 мільйонів громадян.

Президент подякував команді «Дії» за стійкість системи під час пікового навантаження у перші години старту. «Сотні тисяч заявок у першу ж годину — це завжди непросто, але система витримує», — сказав Зеленський. Він також подякував українським банкам за розʼяснення умов програми і допомогу користувачам.

Зеленський доручив урядовцям максимально детально інформувати громадян про всі умови подання заявок та контролювати, щоб виплату отримав кожен, хто має на неї право. Президент окремо підкреслив, що отримання 1000 гривень не впливає на субсидії: програма є додатковим інструментом підтримки.

Глава держави також нагадав, що пакет зимових рішень включає не лише грошові виплати. На сезон зафіксовано ціни на газ і електроенергію для населення. Держава забезпечує фінансування імпорту газу та збільшує резерв обладнання для оперативного відновлення мереж після російських ударів. Кабінет Міністрів найближчим часом має представити всі деталі зимового пакета.

«Дякую кожному, хто працює заради України, хто працює заради українців», — підсумував президент.