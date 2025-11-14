Бої у Куп’янську: Сили спецоперацій показали зачистку міста від окупантів

Під час розвідки у міській забудові на Харківщині оператори 8-го окремого полку ССО виявили противника в одній зі споруд. Попри переважаючі сили ворога, група організовано відійшла без втрат, а виявлену будівлю згодом знищили.

Відео бою оприлюднили у Силах Спеціальних Операцій.

Судячи з відео, бої відбуваються безпосередньо у Куп’янську. Під час проведення розвідки група ССО натрапила на ворога, який займав укріплені вогневі позиції всередині однієї зі споруд. За даними ССО, противник мав суттєву чисельну перевагу.

Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат – йдеться в повідомленні.

У подальшому будівля, де перебували окупанти, була повністю знищена із застосуванням мін ТМ-72.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 14 листопада, противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.