Росіяни готували замах на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі

У Запоріжжя затримали агента РФ, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу. 23-річного місцевого безробітного росіяни завербували, коли він шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

Про це повідомили в СБУ.

Завербований росіянами житель Запоріжжя виконав тестові завдання та отримав доручення ліквідувати посадовця оборонного заводу.

“За обіцянку “швидкого підробітку” агент розпочав збір даних про “замовлену” особу, графік його роботи та маршрути руху по місту. Також агент організував “спостережний пост” навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для стеження за посадовцем”, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, агент РФ відзняв відео, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього зловмисник приховано йшов за чоловіком, щоб дізнатися його домашню адресу.

Після завершення розвідвилазки зловмисник месенджером звітував про свою роботу кураторові з РФ, додавши до повідомлення файли відеоспостереження. Потім він чекав від російського спецслужбіста подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера.

Одночасно з виконанням основного завдання агент відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які росіяни планували атакувати керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він доповідав “роботодавцям” про підготовку до замаху.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.