        Суспільство

        У Куп’янську в оточенні опинилися близько 200 окупантів: у “Хартії” розкрили деталі операції

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 13:37
        Стела на в'їзді до Куп'янська / Фото: Андрій Канашевич
        Стела на в'їзді до Куп'янська / Фото: Андрій Канашевич

        Сили оборони звільнили від окупантів населені пункти Кіндрашівка, Радьківка та їхні околиці. Також зачищено від загарбників низку кварталів на півночі Куп’янська. В оточенні опинилися понад 200 окупантів.

        Про це повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України “Хартія”.

        Загалом від 22 вересня до 12 грудня на цьому напрямку знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 потрапили у полон.

        Як зазначили у підрозділі, після загострення ситуації у Куп’янську у вересні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) “Хартія”, яке розпочало операцію з ліквідації російського прориву.

        “Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ “Хартія” у взаємодії з тактичною групою “Куп’янськ” та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Сирського і Командувача НГУ Півненка”, – йдеться в повідомленні.

        Участь в операції беруть бригада “Хартія”, 475-й штурмовий полк “Код 9.2” 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога.


