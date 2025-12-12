Росіяни атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, четверо зазнали поранень

У ніч на 12 грудня росіяни атакували Павлоград ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, є поранені.

Про це повідомили в ДСНС України.

Поранень зазнали чоловік та три жінки. Як уточнив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, 54-річна місцева жителька з опіками у важкому стані.

Реклама

Реклама

У місті сталися пожежі у п’яти приватних будинках, один із яких зруйновано.

У селищі Васильківка Синельниківського району удар безпілотника спричинив пожежу на території приватного будинку.

Пожежі були ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.