        Суспільство

        Росіяни атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, четверо зазнали поранень

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 08:22
        читать на русском →
        Зруйнований будинок на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС
        Зруйнований будинок на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        У ніч на 12 грудня росіяни атакували Павлоград ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, є поранені.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Поранень зазнали чоловік та три жінки. Як уточнив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, 54-річна місцева жителька з опіками у важкому стані.

        Реклама
        Реклама

        У місті сталися пожежі у п’яти приватних будинках, один із яких зруйновано.

        У селищі Васильківка Синельниківського району удар безпілотника спричинив пожежу на території приватного будинку.

        Пожежі були ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.

        Рятувальники на місці ударів по Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини