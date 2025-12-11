Українська біатлоністка виборола “срібло” у юніорському спринті Кубка IBU

У швейцарському Гомсі відбувся спринт Кубка IBU серед юніорок, у якому взяли участь сім біатлоністок з України. Найкращий результат показала Тетяна Тарасюк, фінішувавши другою та здобувши свою першу медаль на міжнародному рівні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У гонці на 7,5 км одразу дві українські спортсменки увійшли до першої десятки. Тетяна Тарасюк, попри одне штрафне коло, показала однаковий час із француженкою Мелою Коррея та розділила з нею друге місце. Для української біатлоністки це «срібло» стало дебютною нагородою на міжнародних змаганнях.

Валерія Шейгас стала другою серед українок, завершивши спринт восьмою. До топ-25 потрапили також Вікторія Хвостенко та Ірина Шевченко, які показали 14-й та 22-й результати відповідно.

Перемогу в гонці здобула Лу-Анне Дюпон Балле з Франції. Серед інших українок Поліна Пуцко фінішувала 17-ю, Аліна Хміль — 31-ю, а Ксенія Приходько не дісталася фінішу.