Українці провалили старт сезону Кубка світу з біатлону в Естерсунді

У першій особистій чоловічій гонці нового сезону Кубка світу в Швеції жодному з українських біатлоністів не вдалося потрапити до залікової зони – найкращим став дебютант Богдан Борковський, який фінішував лише 44-м.

3 грудня у шведському Естерсунді відбулася перша індивідуальна чоловіча гонка сезону Кубка світу з біатлону. На старт вийшли 103 учасники, серед яких п’ятеро представляли Україну. Втім, виступ українців виявився невдалим – жоден із них не зумів зачепитися за високі позиції.

Найкращий результат серед українців показав дебютант Богдан Борковський. Він екстрено замінив у протоколі Дмитра Підручного та зумів фінішувати на 44-му місці, проте цього виявилося замало для потрапляння до залікової зони. Богдан Цимбал посів 47-ме місце, Артем Тищенко завершив гонку 68-м, Віталій Мандзин – 75-м, а Антон Дудченко – 81-м.

Головна боротьба за перемогу розгорнулася між представниками Норвегії та господарем траси Себастьяном Самуельссоном. Норвезькі біатлоністи у першій же індивідуальній гонці відповіли шведу, який напередодні прогнозував їхній спад після завершення кар’єр братами Бьо. У підсумку Самуельссон поступився одразу двом норвежцям і опустився на третю сходинку, маючи відставання близько хвилини.

Перемогу в гонці здобув Йохан-Олав Ботн, який безпомилково відпрацював на вогневих рубежах. Друге місце посів його партнер по збірній Мартін Улдаль.