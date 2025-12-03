Відома причина вибуху в Харкові

Причиной вибуху у Шевченківському районі Харкова став автомобіль. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Це був побутовий вибух, вибухнув автомобіль. Ми переглянули камери. Загинула одна людина, ще дві — поранені, вони у середньому стані” — розповів Ігор Терехов.

Наразі комунальні та профільні служби Харкова працюють над усуненням наслідків вибуху, повідомили в міськраді.

Реклама

Реклама

Станом на 17:30 тривають пошуково-рятувальні роботи, перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб. Уже відомо про трьох постраждалих, один з яких був врятований співробітниками ДСНС. Ще одна людина загинула.

На місці вибуху працюють рятувальники, штаб Департаменту надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту міста – КП «Шляхрембуд», КП «Харківський метрополітен», КП «Харківспецбуд», КП «Житлокомсервіс». Загалом від міста для ліквідації наслідків вибуху залучено 11 одиниць спецтехніки та більше 50 працівників комунальних служб.