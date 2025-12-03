Від початку доби зафіксовано 84 бойових зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 16:00 3 грудня. Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони на низці напрямків.

Від початку доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Ворог продовжує активні наступальні дії проти позицій українських захисників.

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі на Чернігівщині, а також Бобилівка, Зарічне та Кучерівка на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки. Противник від початку доби здійснив 78 обстрілів, один із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено 11 атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Синельникового, Амбарного та в напрямку Колодязного. Одне боєзіткнення станом на цей час триває. На Куп’янському напрямку триває бій у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку тривають два боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку українські воїни вже зупинили 16 наступальних дій противника в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. Ще три боєзіткнення тривають.

Найбільшу інтенсивність атак зафіксовано на Покровському напрямку. Тут російські підрозділи здійснили 24 спроби вибити українських захисників із займаних позицій у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Никанорівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Сили оборони вже зупинили 17 атак.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Ялти, Соснівки, Вербового та Привільного. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук. На Придніпровському напрямку противник тричі намагався прорватися в районі Антонівського мосту, але отримав відсіч.

На Оріхівському та інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.