Apple Music назвав 100 пісень, які українці найбільше слухали 2025 року

Музичний стримінговий сервіс Apple Music підбив підсумки року, що минає, і назвав пісні, які українці слухали найбільше.

Цьогоріч топ-10 прослуховувань в Україні дійсно дивує. Найчастіше українці слухали треки саме вітчизняних виконавців. Звичайно, деякі зарубіжні до топ-10 теж потрапили. А що найбільш тішить, так це відсутність композицій російських артистів.

Протягом 12 місяців особливу увагу українці приділили пісні Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, “Врубай”. Саме вона опинилась на першій сходинці в топ-10. На п’яти йому наступає колега DREVO, справжнє ім’я якого Максим Дерев’янчук, з хітом “Смарагдове небо”. Трійку лідерів закриває американський музикант Teddy Swims із піснею Bad Dreams.

На четвертій щаблині опинилася співачка Тоня Матвієнко. До топ-10 виконавиця увійшла завдяки хіту “Кульбаби”. П’ятірку лідерів закриває дует Jerry Heil та YARMAK. Їхній пісні “З якого ти поверху неба?” українці приділили теж чималу увагу.

Найчастіше в рейтингу з’являється співачка Надя Дорофеєва – відразу 7 її пісень є в списку.

На початку листопада Альона Омаргалієва виступила з концертом, де виконала новий трек «Не п’яна – закохана» разом з ансамблем «Кралиця». Уривок з виступу став шалено популярним в мережі ще до офіційного релізу.

Менш ніж за добу після офіційної прем’єри пісня очолила топ-100 Apple Music в Україні і посунула трек російських виконавців.

На цьому успіх треку не зупинився. «Не п’яна – закохана» потрапила на 115 місце в Top 200 Global чарту Shazam.

У топ-100 Apple Music це пісня не потрапила.

Всього ж до списку увійшли 100 композицій, з яких 53 належать українським виконавцям. Також у рейтингу 29 іноземних і 18 російських пісень. Жоден трек виконавця з країни агресора не потрапив до топ-30.