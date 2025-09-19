        Політика

        Massive Attack вимагає видалити свою музику з Spotify — через інвестиції засновника платформи у виробництво дронів

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 12:12
        читать на русском →
        Massive Attack / Фото: Warren Du Perez
        Massive Attack / Фото: Warren Du Perez

        Британська група Massive Attack заявила, що звернулася до лейблу Universal Music Group з офіційним запитом про видалення своєї музики зі стрімінгового сервісу Spotify — через інвестиції генерального директора платформи в компанію, що виробляє безпілотники.

        Про це повідомляє The Guardian.

        Йдеться про інвестиції фонду Prima Materia, який очолює гендиректор Spotify Даніель Ек, в німецьку оборонну компанію Helsing. Спочатку Helsing спеціалізувалася на продажу програмного забезпечення зі штучним інтелектом, яке могло аналізувати великі обсяги даних, зібраних з поля бою. У 2024 році стартап також почав виробляти власні ударні дрони HX-2.

        Реклама
        Реклама

        “В окремому випадку зі Spotify економічне навантаження, яке давно лежало на музикантах, тепер посилюється моральним та етичним: зароблені з трудом гроші фанатів і творчі зусилля музикантів в кінцевому рахунку фінансують смертоносні, антиутопічні технології”, — заявила група.

        У Helsing сказали: “Зараз поширюється дезінформація про те, що технології Helsing використовуються у військових зонах, крім України. Це неправда. Наші технології розгорнуті в європейських країнах виключно для стримування і оборони від російської агресії”.

        Також група Massive Attack вимагала видалити свою музику з усіх стрімінгових сервісів на території Ізраїлю в рамках кампанії “Жодної музики для геноциду”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини