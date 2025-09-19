Massive Attack вимагає видалити свою музику з Spotify — через інвестиції засновника платформи у виробництво дронів

Британська група Massive Attack заявила, що звернулася до лейблу Universal Music Group з офіційним запитом про видалення своєї музики зі стрімінгового сервісу Spotify — через інвестиції генерального директора платформи в компанію, що виробляє безпілотники.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про інвестиції фонду Prima Materia, який очолює гендиректор Spotify Даніель Ек, в німецьку оборонну компанію Helsing. Спочатку Helsing спеціалізувалася на продажу програмного забезпечення зі штучним інтелектом, яке могло аналізувати великі обсяги даних, зібраних з поля бою. У 2024 році стартап також почав виробляти власні ударні дрони HX-2.

“В окремому випадку зі Spotify економічне навантаження, яке давно лежало на музикантах, тепер посилюється моральним та етичним: зароблені з трудом гроші фанатів і творчі зусилля музикантів в кінцевому рахунку фінансують смертоносні, антиутопічні технології”, — заявила група.

У Helsing сказали: “Зараз поширюється дезінформація про те, що технології Helsing використовуються у військових зонах, крім України. Це неправда. Наші технології розгорнуті в європейських країнах виключно для стримування і оборони від російської агресії”.

Також група Massive Attack вимагала видалити свою музику з усіх стрімінгових сервісів на території Ізраїлю в рамках кампанії “Жодної музики для геноциду”.