Йолка прибрала з пісні “Прованс” згадку про аеропорт Бориспіль

Йолка (Єлизавета Іванців) прибрала згадку про київський аеропорт Бориспіль з пісні «Прованс» під час виступу на російському «Золотому грамофоні» в Москві, пише The Insider.

На концерті в Москві на честь 30-річчя російської музичної премії співачка Йолка виступила зі своїм хітом «Прованс», який приніс їй славу в 2011 році.

Слова пісні були змінені. Замість рядка «завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота» співачка заспівала «завтра о 7:22 я буду летіти до тебе, сидіти в літаку і думати про пілота».

Єлизавета Іванців народилася в Україні, в місті Ужгород. Війну в Україні всі ці роки не коментувала. Вперше вона висловилася 27 жовтня цього року. Вона заявила, що бажає всім «мудрості і миру».

«Нехай, будь ласка, у тих, хто цим всім… керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щодня, у мене болить серце. У мене там матуся, у мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні величезна кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу».